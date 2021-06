https://it.sputniknews.com/20210620/convention-di-forza-italia-berlusconi-partito-unico-del-centrodestra-entro-il-2023-11818332.html

Convention di Forza Italia, Berlusconi: "Partito unico del centrodestra entro il 2023"

Convention di Forza Italia, Berlusconi: "Partito unico del centrodestra entro il 2023"

L'obiettivo è quello di costruire una forza sul modello del Partito Repubblicano statunitense, ha detto l'ex premier che, in collegamento telefonico, ha anche... 20.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-20T13:07+0200

2021-06-20T13:07+0200

2021-06-20T13:07+0200

politica italiana

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/11183506_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_dbf0d426682f2712f4610ae3607426b9.jpg

Intervenendo telefonicamente alla convention 'Italia, ci siamo' di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha assicurato i suoi di essere "ancora in campo" e che intende rimanerci, "nonostante tutto quello che mi è successo in questi anni, nonostante le tante inchieste giudiziarie infondata".L'ex premier ha spiegato agli alleati quali debbano essere gli obiettivi politici del centrodestra entro il 2023, quando sono previste le prossime elezioni politiche per il rinnovo del parlamento. Per il leader azzurro il partito unico del centrodestra è una "condizione indispensabile" perla ripartenza dell'Italia. In merito allo scetticismo di alcuni, il Cavaliere ha messo in chiaro che non si tratta di una "fusione a freddo" calata dall'alto, ma di un progetto da portare avanti nei prossimi due anni a cominciare dal coordinamento dei gruppi parlamentari, per poi coinvolgere militanti ed esponenti della società civile al momento lontani dalla politica. Una trasformazione che unisca "quello che già oggi è il comune sentire di tanti elettori di centrodestra, che ci chiedono di costruire una rappresentanza politica unitaria", prosegue. Berlusconi assicura che nessuna identità "verrà scarificata" e che non si tratta di un tentativo di liquidare Forza Italia. Al contrario "il centrodestra unito sarà un centrodestra di governo solo se l'anima liberale, garantista ed europeista di Fi sarà ampiamente e fortemente rappresentata in questa nuova formazione politica", afferma.Il leader di Forza Italia ha poi vigorosamente smentito le voci su un possibile impegno dei suoi figli in politica definendo "travisate" e "del tutto infondate" le notizie a riguardo. L'ex premier è intervenuto in collegamento telefonico a causa delle condizioni di salute, che non gli hanno permesso di partecipare in presenza. In primavera, infatti, Berlusconi è stato ricoverato per diverse settimane all'ospedale San Raffaele per accertamenti dopo la polmonite bilaterale da Covid-19.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana, italia