https://it.sputniknews.com/20210620/brescia-un-morto-e-un-disperso-sul-lago-di-garda-11817793.html

Brescia, un morto e un disperso sul lago di Garda

Brescia, un morto e un disperso sul lago di Garda

Un presunto incidente nautico sarebbe avvenuto nella notte nelle acque fra Salò e San Felice del Benaco. Fra le vittime potrebbe esserci una donna. 20.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-20T11:29+0200

2021-06-20T11:29+0200

2021-06-20T11:29+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/766/25/7662547_0:0:1101:620_1920x0_80_0_0_5328b59fb05337ba489a23eaa7125bab.jpg

Un cadavere è stato recuperato domenica mattina su una barca che presenta danni da urto. Il ritrovamento è avvenuto alle 5 del mattino nello specchio d'acqua fra Salò e San Felice del Benaco, sul Lago di Garda. I soccorritori sono attualmente alla ricerca di un disperso, presumibilmente una donna. Non è nota al momento l'identità della vittima, ma si tratterebbe di un uomo di 35 anni. Questa mattina era stata rinvenuta una barca in avaria, a bordo della quale sono stati ritrovati abiti femminili. Cosa che lascia supporre la presenza di una donna sullo scafo. Non è chiaro, riporta il Giornale di Brescia, se si tratta della stessa imbarcazione o di una terza. Carabinieri di Salò e Guardia Costiera stanno cercando di fare luce su un presunto incidente nautico avvenuto nel corso della notte, nell'area del ritrovamento. Stando alle primissime informazioni riportate dal Giornale di Brescia, un ferito sarebbe giunto sulla riva di Salò con una delle imbarcazioni che si presume coinvolte facendo scattare l'allarme.Immediatamente è partita una eliambulanza ed è stato transennato un tratto di lungolago. L'episodio resta avvolto nel giallo. Sul luogo sono attive squadre dei Vigili del Fuoco, sommozzatori e un elicottero dei Vvf di Bologna per le operazioni di soccorso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia