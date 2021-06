https://it.sputniknews.com/20210619/xiaomi-ecco-il-nuovo-software-per-monitorare-lo-stato-della-batteria--11812068.html

Xiaomi, ecco il nuovo software per monitorare lo stato della batteria

Il colosso cinese ha iniziato la fase di testing su diversi modelli di smartphone. 19.06.2021

Xiaomi starebbe sviluppando una nuova funzionalità per verificare il livello di deterioramento delle proprie batterie su alcuni modelli di dispositivi.MIUI Battery Health Indicator, questo il suo nome, servirà ad aiutare gli utenti a monitorare lo stato della batteria dei loro smartphone e gadget, grazie all'implementazione di un indicatore di stato della batteria al litio nei prodotti a marchio Xiaomi.L'indicazione dello stato della batteria della società sarà in grado di convertire lo stato della batteria in una scala corrispondente in base all'invecchiamento dell'impedenza, della temperatura e della capacità in modo da poter fornire agli utenti, in un colpo solo, lo stato attuale della batteria.Con tale mossa, l'azienda cinese cerca di intercettare il desiderio della maggior parte degli utilizzatori di smartphone di avere accesso ad uno strumento che permetta di tenere sotto controllo il livello delle prestazioni della batteria.Finora, stando a quanto trapelato sul web, la nuova funzionalità è stata implementata sul Redmi Note 10, con i test che sono in corso anche su altri modelli come Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Mi 10 Pro, Mi 10, Redmi K40 Pro+, Redmi K40 Pro, Redmi K40 e Redmi K40 Game Enhanced Edition.Come funzionerà il MIUI Battery Health Indicator?L'utilizzo del BHI sarà molto semplice, basterà accedere all'interfaccia dello stato della batteria aprendo la pagina delle Impostazioni di sistema, e scegliendo poi Risparmio energetico e batteria e infine Batteria.Il software, in caso di eccessivo deterioramento della batteria avviserà l'utente, così che questi possa portare il telefono in un centro di assistenza per tempo.In precedenza Xiaomi aveva mostrato in un video il suo sistema HyperCharge, in grado di caricarela batteria di un Mi 11 Pro in appena 8 minuti.

