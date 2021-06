https://it.sputniknews.com/20210619/wsj-usa-pronti-a-ritirare-le-forze-di-difesa-aerea-dal-medio-oriente-11807043.html

WSJ: USA pronti a ritirare le forze di difesa aerea dal Medio Oriente

Entro settembre le forze armate americane completeranno il ritiro dall'Afghanistan. 19.06.2021, Sputnik Italia

mondo

Gli Stati Uniti hanno già iniziato a ritirare alcune delle loro forze di difesa aerea da diversi paesi del Medio Oriente per farle rientrare negli Stati Uniti per la manutenzione e poi ridislocarle in altri teatri.E' quanto emerge da un rapporto pubblicato venerdì dal Wall Street Journal, che cita funzionari dell'amministrazione americana.Nel documento si evince che diverse batterie di difesa aerea MIM-104 Patriot sono state ritirate dall'Iraq, dal Kuwait, dalla Giordania e dall'Arabia Saudita, e che almeno un sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) è stato ritirato anche dall'Arabia Saudita.Il tutto è accompagnato dal ritiro di centinaia di soldati che gestiscono e operano le batterie, che per i Patriots possono includere un radar, una stazione di controllo dell'ingaggio, un gruppo di antenne, una centrale elettrica e fino a 16 lanciatori di missili separati. I cambiamenti fanno parte di un piano di ridistribuzione più ampio che coinvolge migliaia di truppe statunitensi in tutto.Negli ultimi anni l'amministrazione americana e il Pentagono hanno deciso per un progressivo allontanamento dalla Guerra al Terrore che ha governato il pensiero strategico degli USA per quasi 20 anni dopo l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001.

