https://it.sputniknews.com/20210619/venezia-rincorre-il-cane-sui-binari-del-treno-ma-viene-travolto-e-ucciso-11808601.html

Venezia, rincorre il cane sui binari del treno ma viene travolto e ucciso

Venezia, rincorre il cane sui binari del treno ma viene travolto e ucciso

Il cane era fuggito e lui cercava di salvarlo. Tragica fine di un uomo di 33 anni di nazionalità spagnola, travolto sotto gli occhi della fidanzata. 19.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-19T13:05+0200

2021-06-19T13:05+0200

2021-06-19T13:05+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/571/03/5710349_0:155:2580:1606_1920x0_80_0_0_b06b4b597e70579ddbaa763edc252b8f.jpg

Choc a Marghera per un tragico incidente ferroviario. Un uomo di 33 anni è stato travolto e ucciso da un treno mentre attraversava il binari per inseguire il proprio cane, che era fuggito. L'incidente è avvenuto la notte scorsa poco dopo la mezzanotte, lungo la linea ferroviaria di Marghera. Le dinamiche dell'incidente L'uomo era uscito nella notte tra venerdì e sabato per una passeggiata con la fidanzata e i tre cani, nei pressi della massicciata ferroviaria della stazione di Porto Marghera. All'improvviso uno degli animali fugge, correndo lungo i binari. Il 33enne lo insegue per cercare di salvarlo, ma viene investito e travolto dal Regionale diretto a Verona. Il treno, che trasportava 60 persone, non ha potuto evitare l'impatto, riuscendo a fermare la propria corsa solo alla stazione. Nello scontro è morto anche il cane. La fidanzata sotto chocL'incidente è avvenuto sotto gli occhi della fidanzata, anche lei di nazionalità spagnola. La donna è entrata in stato di choc ed è stata assistita da alcune persone in attesa del bus per Venezia, accorse dopo aver sentito le sue urla. Passeggeri e conducente del bus hanno allertato i soccorsi.Sul posto sono giunti la Polizia ferroviaria, Vigili del fuoco e operatori del Suem, per le operazioni di recupero del corpo della vittima, che sono terminate a notte fonda. La circolazione ferroviaria è ripresa alle 3.10

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia