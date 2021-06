https://it.sputniknews.com/20210619/vaccini-direttore-del-centro-gamaleya-esclude-effetti-avversi-sulla-fertilita-dello-sputnik-v--11807809.html

Vaccini, direttore del Centro Gamaleya esclude effetti avversi sulla fertilità dello Sputnik V

Dal centro Gamaleya arrivano alcuni chiarimenti sulla possibilità di effetti avversi del vaccino contro il Covid-19 Sputnik V. 19.06.2021, Sputnik Italia

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

Il vaccino Sputnik V contro il coronavirus non compromette la fertilità dei vaccinati, poiché si basa su adenovirus con cui l'umanità convive da tempo. Lo ha spiegato a Sputnik il direttore del Centro russo di epidemiologia e microbiologia Gamaleya, Alexandr Gintsburg.Il direttore ha spiegato che i componenti del farmaco si basano sui tipi di adenovirus umani 26 e 5, apparsi nella popolazione umana da molto tempo."Si sa che in quel periodo l'umanità si è moltiplicata fino a raggiungere i 7,5 miliardi e nessuno ha mai avuto sospetti su questi due virus, che sono presenti nei nostri corpi e che abbiamo contratto decine di volte", ha sottolineato.Lo Sputnik V, sviluppato dal Centro di epidemiologia e microbiologia Nikolai Gamaleya di Mosca in collaborazione con il Fondo russo per gli investimenti diretti, è stato registrato in Russia nell'agosto 2020 e ha un'efficienza del 97,6%, in base a quanto riportato da uno studio che ha coinvolto quasi quattro milioni di persone.

