Vaccini Covid Italia, oltre 44 milioni di dosi somministrate

Sale oltre il mezzo milione la media delle dosi somministrate quotidianamente sul territorio nazionale italiano. 19.06.2021, Sputnik Italia

Sono oltre mezzo milione i vaccini somministrati ogni giorno in Italia, con una media di 530.289 registrata durante l'ultima settimana.Lo rivela il report settimanale sulle vaccinazioni anti-Covid della struttura commissariale dell'emergenza Coronavirus.Nel complesso, negli ultimi sette giorni sono state inoculate 3.712.026 dosi, per un totale di 44.431.586 vaccini somministrati alle 16 del 18 giugno.Dal resoconto emerge infine che sono 1.612.460 gli over 60 che non si sono ancora visti somministrare la prima dose di vaccino, mentre restano in attesa anche 369.651 over 80 e 851.867 persone nella fascia 70-79.I dati del contagio in ItaliaIeri l'Italia ha registrato un aumento di 1.147 casi di Covid, cifra che ha portato il totale dall'inizio della pandemia a 4.250.902. Nell'ultimo giorno sono state registrate 35 vittime, mentre il totale dei decessi sale a 127.225. La crescita del numero di persone che sono guarite dalla malattia è stata nelle ultime 24 ore di 7.648 unità, cifra che porta il totale dei guariti a 4.031.605.

