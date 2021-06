https://it.sputniknews.com/20210619/turkish-airlines-esce-dalla-crisi-senza-tagli-al-personale-e-aiuti-di-stato-come-e-stato-possibile-11804473.html

Turkish Airlines esce dalla crisi senza tagli al personale e aiuti di stato: come è stato possibile?

Turkish Airlines esce dalla crisi senza tagli al personale e aiuti di stato: come è stato possibile?

La compagnia aerea turca Turkish Airlines è riuscita ad evitare tagli al personale durante la pandemia grazie alla riduzione degli stipendi fino al 50%. La... 19.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-19T15:26+0200

2021-06-19T15:26+0200

2021-06-19T15:26+0200

economia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/11804412_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_296e249a24f51a6a0bf2f08d9197acd2.jpg

Il dirigente ha affermato che il fatturato di Turkish Airlines nell'anno fiscale 2020 è stato di 6,7 miliardi di dollari, in calo del 50% rispetto all'anno precedente, ma il margine operativo lordo (l'utile senza prendere in considerazione interessi, tasse, ammortamenti e leasing) è stato di 1,9 miliardi di dollari. "Credo che in assenza di aiuti di stato diretti, ce la siamo cavata molto bene: la perdita netta nel 2020 è stata di 836 milioni di dollari, significativamente inferiore a molti nostri concorrenti", ha affermato Ayci. Il presidente del Comitato Esecutivo di Turkish Airlines ha sottolineato che, a differenza di molte compagnie europee, la compagnia di bandiera turca non è ricorsa ai finanziamenti statali. In particolare, ha motivato il superamento dei mesi di crisi per l'industria aeronautica globale con l'abnegazione dei dipendenti. Inoltre, ha osservato il successo di Turkish Airlines nel settore del trasporto merci durante i mesi della pandemia con l'impiego della sua filiale Turkish Cargo. "Abbiamo rafforzato la flotta, di cui facevano parte 25 aerei da carico di Turkish Cargo, con 50 migliori aerei passeggeri in termini di capacità di sollevamento ed efficacia dei costi (su 360 aerei passeggeri) e li abbiamo adibiti a soddisfare la crescente domanda globale per il trasporto aereo di merci. Questo ci ha permesso di aumentare il volume di traffico ed entrare nelle prime 5 compagnie cargo mondiali nel periodo della pandemia, oltre a diventare la sesta compagnia aerea cargo, in salita di due posizioni rispetto alla classifica del 2019", ha raccontato. Ayci ha citato l’esempio del trasporto dei vaccini contro il coronavirus. In particolare, Turkish Cargo ha consegnato oltre 45 milioni di dosi di preparati anti-COVID, tra cui CoronaVac, Covidshield, Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Sinopharm e Sputnik V. "Questi vaccini sono stati trasportati con successo a oltre 25 destinazioni. In totale sono stati effettuati circa 110 voli", ha aggiunto Ayci.

https://it.sputniknews.com/20201129/lufthansa-effettua-il-primo-volo-cargo-100-carbon-neutral-9844061.html

https://it.sputniknews.com/20210530/alitaliace-laccordo-con-lue-ma-sindacati-e-dipendenti-non-hanno-certezze-11509179.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, mondo