https://it.sputniknews.com/20210619/turista-fa-il-bagno-completamente-nuda-nella-fontana-di-piazza-colonna-a-roma-11813061.html

Turista fa il bagno completamente nuda nella fontana di Piazza Colonna a Roma

Turista fa il bagno completamente nuda nella fontana di Piazza Colonna a Roma

Scavalca le transenne e si getta nuda nella fontana a pochi passi da Palazzo Chigi, sotto gli occhi dei turisti esterrefatti e dei poliziotti che sorvegliano... 19.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-19T19:12+0200

2021-06-19T19:12+0200

2021-06-19T19:12+0200

roma

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/11813663_0:180:2362:1509_1920x0_80_0_0_543180b1b246455fcd0d045aa1bb85cf.jpg

Non sono bastate le transenne e le auto della polizia, che sorveglia l'area antistante Palazzo Chigi, a Roma, a far desistere una ragazza temeraria dal proposito di fare il bagno nuda nella fontana di Piazza Colonna, davanti alla galleria Alberto Sordi. La giovane ha sfidato le autorità spogliandosi in mezzo alla strada e, saltando le transenne, si è immersa completamente nuda nell'acqua della fontana davanti agli occhi increduli di turisti e poliziotti. Il bagno è durato pochi secondi, perché gli agenti hanno costretto la ragazza a uscire dalla fontana e rivestirsi. L'episodio è stato immortalato in un video ripreso dall'ex consigliere del I municipio Luca Aubert, che ha denunciato lo stato di abbandono del centro storico di Roma.I precedentiNon è la prima volta che le fontane della Capitale sono prese d'assalto da bagnanti improvvisati. Nel 2018 una coppia si turisti statunitensi, emulando la famosa scena de La dolce vita, aveva pensato bene di fare il bagno nella fontana di Trevi. L'anno successivo, un francese si era immerso nella fontana Santa Maria in Trastevere, nel cuore della modiva, rimediando una multa da 450 euro.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roma, italia