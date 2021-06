https://it.sputniknews.com/20210619/strage-ardea-la-madre-del-killer-ai-genitori-dei-bambini-uccisi-non-mi-do-ne-pace-ne-ragione-11806727.html

Strage Ardea, la madre del killer ai genitori dei bambini uccisi: "Non mi do né pace né ragione"

Nel giorno dei funerali dei due bambini uccisi nella strage di Ardea, la madre di Andrea Pignani ha scritto una lettera aperta ai genitori di Daniel e David. 19.06.2021, Sputnik Italia

"Mi sento impotente davanti alla vostra tragedia e so che non ci sono parole giuste". Queste le parole di disperazione e cordoglio scritte da Rita Rossetti, madre di Andrea Pignani, in una lettera aperta inviata ai familiari dei fratellini Daniel e David Fusinato, uccisi domenica scorsa dal figlio ad Ardea. Le sue parole giungono nel giorno dei funerali, che si terranno sabato pomeriggio alle 14 nella chiesa della Regina Pacis ad Ostia. I due bambini di 5 e 10 anni sono stati uccisi per strada, mentre giocavano. Un uomo è morto assieme a loro, Salvatore Ranieri, raggiunto dai colpi di pistola mentre tentava di fare da scudo ai piccoli con il suo corpo. Secondo le ricostruzioni, Pignani sarebbe uscito di casa con l'intenzione di sparare al primo passante sotto tiro.Dinnanzi a questo gesto folle e inspiegabile Rita non chiede scusa perché non ci sono neanche le parole giuste per farlo e scrive di sentirsi impotente. Ai cronisti, però, si affretta a chiarire che il dolore della famiglia Fusinato "non è la stessa cosa il dolore che proviamo noi rispetto al loro". Vorrebbe essere presente ai funerali, aggiunge, "ma non abbiamo la forza di andare". Non disconosce il figlio Andrea, confessa ai cronisti. Gli vorrà sempre bene, nonostante quello che ha fatto. Sulla polemica relativa al perché la famiglia non abbia denunciato Pignani, spiega:Pignani ha sparato con la pistola sottratta al padre, una guardia giurata, dopo la sua morte nel 2020. Nello stesso anno aveva tentato di aggredire la madre e per questo era stato accompagnato da un’ambulanza all’ospedale di Ariccia in “stato di agitazione psicomotoria” e sottoposto ad una “consulenza psichiatrica”. La mattina dopo era stato dimesso come “paziente urgente differibile che necessita di trattamento non immediato”, senza essere sottoposto a cure psichiatriche.

