Sputnik Light rafforza gli anticorpi contro tutte le varianti COVID - Centro Gamaleya

Lo Sputnik Light è la variante monocomponente dello Sputnik V, il principale siero anti-COVID sviluppato in Russia. 19.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-19T17:19+0200

Il vaccino Sputnik Light COVID-19 può essere utilizzato per la rivaccinazione, che aumenterà il livello di anticorpi contro tutti i ceppi circolanti.Ad affermarlo ai microfoni di Sputnik è stato Alexander Gintsburg, capo del Centro di ricerca russo Gamaleya, sviluppatore del siero.Il numero uno del centro Gamaleya ha quindi aggiunto che la rivaccinazione con Sputnik Light dovrebbe essere in grado di sviluppare anticorpi contro tutte le varianti COVID-19 esistenti.Che cos'è lo Sputnik Light?La versione "Light" del principale vaccino anti-COVID russo è stata registrata alla fine di marzo come alternativa a Sputnik V dopo aver superato con successo tutte e tre le fasi degli studi clinici. "Sputnik Light" non richiede condizioni logistiche e di stoccaggio speciali e ha un prezzo accessibile inferiore ai 10 $. Lo schema di applicazione con una iniezione consente in breve tempo di immunizzare un gran numero di persone e di abbattere i picchi epidemiologici.

