Sempre meno bancomat e prelevare denaro contante è più caro

Il risvolto della medaglia della diffusione della moneta elettronica e dell’e-commerce. E i costi aumentano per le banche tradizionali. 19.06.2021, Sputnik Italia

La pandemia ha certamente modificato le abitudini di consumo e di pagamento degli italiani. Stesso discorso vale per la spinta, voluta anche dal governo, sulla moneta elettronica per migliorare il tracciamento dei pagamenti e ridurre l’evasione.Ma esiste un risvolto della medaglia di questo panorama, l’aumento del costo del prelievo dei contanti e il taglio degli sportelli bancomat. Questo causa direttamente e indirettamente disagi e un aumento delle commissioni di prelievo per chi preferisce il contante. Un rincaro che è ancora più oneroso per chi preleva dalle banche tradizionali e non da quelle online con picchi che possono raggiungere il 273% in più per un prelievo. Come lievitano i costiSecondo uno studio di SOStariffe, mentre il prelievo con carta di debito dagli sportelli della propria banca è sempre gratuito, le cose cambiano se per ritirare il contante si usa una carta di credito.In questo caso la commissione per i clienti di banche tradizionali è del 4%, del 3,8% per chi ha una banca online. Rincari anche sulle carte di creditoPer i clienti delle banche tradizionali sono più onerose anche le carte di credito. Si tratta di circa 45 euro all’anno in media. Il doppio rispetto a quanto paga un cliente di banca online, cioè 23,33 euro all’anno.

