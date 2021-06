https://it.sputniknews.com/20210619/segretario-generale-onu-esorta-il-mondo-ad-unirsi-nella-produzione-di-vaccini-anti-covid-11800066.html

Segretario generale ONU esorta il mondo ad unirsi nella produzione di vaccini anti-COVID

Segretario generale ONU esorta il mondo ad unirsi nella produzione di vaccini anti-COVID

Antonio Guterres ha indicato che sarà necessario lavorare ancora molto per creare le condizioni che permettano la diffusione su scala planetaria dei vaccini. 19.06.2021, Sputnik Italia

Il mondo dovrebbe unirsi per produrre e distribuire un numero sufficiente di vaccini COVID-19, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.Secondo l'alto funzionario, in termini di sviluppo e produzione di vaccini, una luce è già visibile alla fine del tunnel, ma è necessario creare le condizioni per la prima possibile vaccinazione diffusa di tutti.Il segretario generale delle Nazioni Unite ha ringraziato la Russia per aver svolto attività di ricerca e sviluppo e per "una generosa offerta di fornire vaccini per il personale delle Nazioni Unite".Le Nazioni Unite stanno anche combattendo un'epidemia parallela di disinformazione legata al COVID-19 e chiedono la riduzione del debito ove necessario in modo che i paesi più vulnerabili del mondo possano avere la liquidità e la capacità di bilancio per affrontare la crisi, ha affermato Guterres.Il programma COVAXCOVAX è un meccanismo internazionale, creato con la partecipazione dell'OMS, in base al quale i paesi ad alto reddito pagano per l'acquisto di vaccini, sovvenzionando così i cosiddetti stati finanziati.L'obiettivo del meccanismo è accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini contro il COVID-19 e garantire un accesso equo ed equo a tutti i paesi del mondo. COVAX prevede di vaccinare il 20% della popolazione in 92 paesi poveri.

