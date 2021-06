In fiamme autobus Atac in via Portuense, nei pressi dello Spallanzani - Video

https://it.sputniknews.com/20210619/roma-incendio-su-un-autobus-atac-in-via-portuense-nei-pressi-dello-spallanzani---video-11812732.html

Un incendio su un autobus dell'Atac è esploso a Roma questo sabato, poco dopo mezzogiorno, in via Portuense. Le fiamme hanno avvolto un mezzo della linea 774 nei pressi dell'ospedale Spallanzani. Una nube nera ha invaso il quartiere. In un primo momento l'autista ha tentato di spegnere le fiamme con gli estintori a bordo e poi ha chiamato i vigili del fuoco, secondo quanto riporta Atac in una nota. La strada è stata chiusa per consentire l'intervento dei pompieri. Nessun ferito tra i passeggeri, che sono riusciti a scendere dall'autobus. Le fiamme, invece, avrebbero danneggiate alcune auto posteggiate lungo la via. Si indaga, intanto, sulle cause dell'incendio. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero divampate dal retro del bus. Sul luogo sono accorsi, oltre a due squadre di vigili del fuoco, la polizia locale con il Gruppo Marconi e la polizia di Stato con il Commissariato San Paolo e le Volanti. Si tratta dell'ottavo mezzo Atac che va a fuoco nella capitale dall'inizio dell'anno. L'ultimo incendio su un autobus era avvenuto due settimane fa al quartiere Flaminio. Prima ancora due episodi nel mese di febbraio. Ad inizio d'anno, il 15 gennaio, un altro rogo su una vettura Atac era stato provocato da un'esplosione.

