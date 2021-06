https://it.sputniknews.com/20210619/pronto-il-bonus-acqua-potabile-2021-ecco-come-ottenerlo-11801160.html

Pronto il bonus acqua potabile 2021, ecco come ottenerlo

Sono pronte le regole per fruire del "Bonus acqua potabile 2021", applicabile se si acquistano sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o... 19.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-19T08:04+0200

Il Bonus acqua potabile 2021, credito d’imposta del 50% per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere riducendo il consumo di contenitori di plastica, ha ufficialmente delle regole per la richiesta e l'ottenimento.Il provvedimento, firmato dall'Agenzia delle Entrate, definisce i criteri e le modalità di fruizione del bonus e approva il modello di comunicazione che i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa. La prima finestra per comunicare gli acquisti fatti nel 2021 sarà febbraio 2022.Il Bonus, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, sarà un credito d'imposta del 50% fino a una disponibilità di 5 milioni di euro l’anno di spesa complessiva per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.Come richiedere il bonusIl bonus potrà essere richiesto da persone fisiche, soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e enti non commerciali, compresi enti del Terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti.Il credito di imposta sarà del 50% fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

