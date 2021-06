https://it.sputniknews.com/20210619/presidenziali-iran-raisi-avanti-con-178-milioni-di-voti-con-il-90-di-schede-scrutinate-11808459.html

Presidenziali Iran, Raisi avanti con 17,8 milioni di voti con il 90% di schede scrutinate

Presidenziali Iran, Raisi avanti con 17,8 milioni di voti con il 90% di schede scrutinate

Oltre il 90% delle schede sono state scrutinate, rende noto il Ministero dell'Interno di Teheran. 19.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-19T12:19+0200

2021-06-19T12:19+0200

2021-06-19T12:19+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/10548972_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_e7427858fc8895d675fe68de074972f4.jpg

Sono stati resi disponibili i primi risultati relativi alle elezioni presidenziali tenutesi ieri in Iran.Stando a quanto riportato dall'agenzia locale Mehr, i dati resi noti dal Ministero dell'Interno vedono avanti, con un netto vantaggio, il capo della magistratura, Ebrahim Raisi, che ha ottenuto 17.800.000 voti.Seguono Mohsen Rezaei, con 3.300.000 consensi, Abdolnaser Hemmati, con 2.400.000 e Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi, con circa 1.000.000 di preferenze.Quanto all'affluenza alle urne, è stato reso noto che a votare si sono recati 28.600.000 elettori sugli oltre 59.000.000 aventi diritto.I candidati alle presidenziali iranianeNella lista dei candidati per ricoprire il ruolo di capo dello Stato dell'Iran erano presenti in tutto sette candidati, che hanno ottenuto l'approvazione alla loro candidatura dal Ministero dell'Interno.Si tratta di Saeed Jalili, ex capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Seyed Ebrahim Raisi, capo della magistratura iraniana, Mohsen Rezai, segretario del Consiglio per il Discernimento, Alireza Zakani, responsabile del Centro di ricerca del Majles (Parlamento iraniano), Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi, parlamentare, membro della coalizione di conservatori, Mohsen Mehralizadeh, ex governatore della provincia di Isfahan e Abdolnaser Hemmati, governatore della Banca centrale iraniana.Nelle scorse settimane, invece, era stata respinta la candidatura dell'ex capo di stato Mahmud Ahmadinejad.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo