Olimpiadi Tokyo, per il 64% dei giapponesi non sarà possibile organizzarle in sicurezza

Secondo un sondaggio del giornale Mainichi, il 64% dei giapponesi ritiene che non sarà possibile ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici "sicuri e... 19.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-19T19:36+0200

Solo il 20% crede che sia fattibile. Allo stesso tempo, il numero di coloro che insistono sulla cancellazione dei giochi è diminuito dal 40% nel sondaggio precedente al 30%, in calo anche il numero di coloro che chiedono il trasferimento dei giochi: dal 23% nel sondaggio precedente al 12%.Il sondaggio è stato condotto con il metodo del campionamento casuale con ausilio di un programma per computer mediante l'invio di messaggi SMS sui telefoni cellulari o chiamate automatiche ai telefoni fissi. Sono state ricevute risposte da 766 numeri di telefoni cellulari e 351 da quelli di rete fissa.Olimpiadi travagliateLe Olimpiadi di Tokyo sono state rinviate al 2021 a causa della pandemia COVID-19 e si terranno dal 23 luglio all'8 agosto. I prossimi giochi olimpici saranno i più grandi in termini di numero di sport - 33, e categorie - 339.Secondi le stime, all'evento parteciperanno circa 19mila atleti e il numero di accompagnatori sarà ridotto a 41mila. È stata presa la decisione di disputare le Olimpiadi senza tifosi stranieri. La decisione sugli spettatori giapponesi è attesa per il 21 giugno. I Giochi Olimpici e Paralimpici, compresi i volontari, coinvolgeranno 300.000 persone (190.000 alle Olimpiadi e 110.000 alle Paralimpiadi).Secondo vari sondaggi d'opinione, più della metà degli intervistati in Giappone è favorevole all'annullamento o al rinvio della gara a causa della situazione epidemiologica sfavorevole e del lento proseguimento della campagna vaccinale nel Paese. Attualmente, in 10 prefetture su 47, compresa quella di Tokyo, vige lo stato di emergenza. Dal 21 giugno sarà sostituito da un regime di misure rafforzate per far fronte alla diffusione del coronavirus, che prevede allentamento delle attuali restrizioni.

