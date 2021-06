https://it.sputniknews.com/20210619/new-york-sparatoria-nel-bronx-coinvolti-anche-due-bambini---video-11805887.html

New York, sparatoria nel Bronx: coinvolti anche due bambini - Video

I due piccoli, che si trovavano a passare di lì per caso, sono rimasti miracolosamente illesi. Più gravi le condizioni dell'altro uomo colpito. 19.06.2021, Sputnik Italia

La polizia di New York sta cercando due persone in relazione a aggressione diurna in cui giovedì un uomo di 24 anni è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco mentre stava camminando accanto a due bambini su un marciapiede del Bronx.Secondo il dipartimento di polizia di New York, uno dei tiratori avrebbe aperto il fuoco sull'uomo prima di fuggire su uno scooter guidato dal secondo individuo. La vittima è stata portata in un ospedale della zona ed è ora in condizioni stabili, ha detto la polizia di New York.Nel video delle telecamere di sorveglianza, diffuso dalla polizia di New York e ritrasmesso dall'emittente americana ABC, la vittima può essere vista correre lungo un marciapiede prima di andare a scontrarsi contro i due bambini e cadere a terra. E' inoltre possibile vedere altre persone che, uditi gli spari, sono immediatamente fuggite e si sono nascoste negli edifici vicini.Nella medesima giornata, una serie di sparatorie erano avvenute nello stato dell'Arizona, provocando un morto e dodici feriti, con la polizia che è riuscita a prendere il sospetto dopo alcune ore di caccia all'uomo.

