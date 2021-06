https://it.sputniknews.com/20210619/nata-in-sicilia-prima-comunita-energetica-agricola-di-autoconsumo-collettivo-grazie-a-enel-x-11809521.html

Nata in Sicilia prima comunità energetica agricola di autoconsumo collettivo grazie a Enel X

Ragusa diventa la prima in Italia ad ospitare una comunità energetica agricola italiana di autoconsumo collettivo grazie a un progetto supportato da Enel X con la collaborazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa.Il progetto prevede un impianto fotovoltaico della potenza di 200kW insieme alla realizzazione di una piattaforma tecnologica per la gestione della comunità energetica. L’impianto fotovoltaico produrrà più di 300 MWh e immetterà in rete più di 240 MWh che saranno condivisi al 100% dalle Aziende iscritte che fanno parte dello stesso condominio di impresa.La comunità energetica costituita da numerose imprese che occupano un'estensione territoriale di 60 ettari, potrà condividere virtualmente i propri consumi d’energia ottenendo incentivi statali ventennali e riducendo l'emissione di gas serra.“Alla scelta green abbiamo dato un senso concreto. Noi crediamo fortemente ad un futuro che non può che essere sostenibile dal punto di vista sia economico che ambientale, e, quale prima e diretta conseguenza, anche sociale. Il finanziamento alla comunità energetica promossa dalla Società La Mediterranea, il primo in Italia in agricoltura, è pertanto motivo di legittimo vanto per BapR” ha commentato Saverio Continella, Direttore Generale della Banca Agricola Popolare di Ragusa.Un importante obiettivo il coinvolgimento del settore agricolo, esempio replicabileIl progetto avrà benefici ambientali, economici e sociali: grazie all’impianto fotovoltaico, non verrà prodotto l'equivalente di 121 tonnellate di Co2 l’anno, mentre la comunità potrà beneficiare di nuovi incentivi economici ventennali."Essere riusciti a coinvolgere il comparto agricolo, per le Comunità Energetiche significa aprire un nuovo e interessante capitolo e allargare un cerchio che oggi abbraccia anche il settore dell'agricoltura [...] Mi aspetto che l'iniziativa diventi un esempio replicabile su tutto il nostro territorio" ha aggiunto Gianni Pietro Girotto, Presidente Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato.

