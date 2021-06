https://it.sputniknews.com/20210619/morta-a-parigi-32enne-italiana-investita-da-un-pirata-in-monopattino-11813414.html

Morta a Parigi 32enne italiana investita da un pirata in monopattino

La vittima, Miriam Segato, era ricoverata all'ospedale parigino da lunedì in stato di coma irreversibile. 19.06.2021, Sputnik Italia

Miriam, cittadina italiana residente a Parigi, è morta in seguito alle gravi ferite riportate dopo un incidente con il monopattino. Ricoverata in coma irreversibile all'ospedale della Pitié-Salpêtrière, nel 13° arrondissement da lunedì, non ce l'ha fatta. Ne da notizia il quotidiano Le Parisien.La 32enne, originaria di Capalbio, era stata investita da due ragazze con un monopattino elettrico in quai della Mégisserie, un viale lungo la Senna nel cuore di Parigi, vicino a Île-de-la-cité. Dopo averla investita, le due sono fuggite.Hanno prestato i primi soccorsi i subacquei della brigata fluviale, che pattugliavano la Senne e hanno assistito alla scena, ma Miriam era in arresto cardiorespiratorio.La polizia francese ha lanciato un appello agli eventuali testimoni per l'identificazione delle due ragazze e venerdì 18 giugno la Procura di Parigi ha confermato ai media locali di aver aperto un’inchiesta per omicidio volontario stradale.David Belliard, assessore alla mobilità del Comune di Parigi, ha lanciato un appello alle due giovani perché si costituiscano ed ha espresso le condoglianze alla famiglia della vittima.

