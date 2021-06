https://it.sputniknews.com/20210619/mascherine-allaperto-speranza-chiede-il-parere-del-cts-per-la-revoca-dellobbligo-11809063.html

Mascherine all'aperto, Speranza chiede il parere del Cts per la revoca dell'obbligo

La richiesta del ministero della Salute segue l'annuncio fatto ieri in conferenza stampa dal premier Mario Draghi, sull'ipotesi di anticipare la revoca... 19.06.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato sabato mattina la richiesta di un parere informale al Comitato tecnico-scientifico "relativamente alle modalità e ai termini della permanenza dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto". Lo si apprende dal Ministero della Salute. Nella conferenza stampa di venerdì, il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva annunciato l'intenzione di chiedere il parere del Cts sulla possibile revoca dell'obbligo di mascherina all'aperto, dopo lo stop da Francia e Spagna, che lo toglierà a fine giugno. Il premier aveva poi ricordato che altri Paesi in Europa hanno già tolto l'obbligo di mascherina, precisando che allo stato attuale "non ci sono date".La data del 15 luglioNella discussione sulla revoca dell'obbligo di mascherina all'aperto era stata inizialmente presa in considerazione la data del 15 luglio. Dopo il pressing di alcune forze di maggioranza, Lega in testa, lo stop potrebbe essere anticipato di due settimane, sulla scia di Francia e Spagna. Fino a ieri la posizione di Draghi era quella della prudenza, anche per la diffusione rapida della variante delta che ha costretto la Gran Bretagna a prorogare di un mese le misure di allentamento. La svolta potrebbe essere arrivata per ottenere il via libera al rinnovo dello stato d'emergenza, in scadenza il 31 luglio. Mario Draghi vorrebbe muoversi con cautela e convincere le forze di governo più restie ad accettare la proroga fino a dicembre.

