Libia, LNA dichiara il confine con Algeria zona di guerra

L'Esercito Nazionale Libico (LNA) guidato dal maresciallo Khalifa Haftar sabato ha dichiarato il confine della Libia con l'Algeria zona militare. 19.06.2021, Sputnik Italia

Una fonte al corrente della situazione ha affermato che al momento l'LNA controlla solo un check point sui tre situati al confine nei pressi della città Ghat."Le forze armate hanno chiuso il confine libico-algerino e lo hanno dichiarato zona militare, in cui è vietata la circolazione", annuncia una nota della Direzione dell'LNA a disposizione di Sputnik.La situazione in LibiaLa Libia è stata divisa tra due governi opposti sin dal rovesciamento e dall'assassinio del leader Muammar Gheddafi nel 2011. Le amministrazioni note come Governo di Accordo Nazionale (GNA) e l’Esercito Nazionale Libico (LNA) controllano rispettivamente l'ovest del paese e l’est.Lo scorso marzo nella capitale libica Tripoli è stato ufficialmente trasferito il potere dal capo del Consiglio presidenziale e del Governo di Accordo Nazionale (GNA) di Fayez al-Sarraj al nuovo governo di transizione del Paese.Il nuovo Consiglio presidenziale e il primo ministro del Paese sono stati eletti a febbraio al Forum di dialogo politico per la Libia tenutosi a Ginevra sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'esecutivo dovrà amministrare il Paese fino alle elezioni generali previste per il 24 dicembre.Il nuovo capo del Consiglio presidenziale è stato eletto l'ex ambasciatore del Governo dell'Accordo Nazionale (GNA) della Libia in Grecia, Mohamed Younis Ahmed Menfi. I vicepresidenti del consiglio saranno Mossa Al-Koni e Abdullah Hussein Al-Lafi. L'uomo d'affari e politico libico Abdul Hamid Mohammed Dbeibah è stato eletto primo ministro del governo.Uno degli obiettivi del nuovo governo è porre fine al doppio potere in Libia, dove per anni sono proseguiti gli scontri armati tra le forze del GNA di Fayez al-Sarraj e l'Esercito Nazionale Libico (LNA) di Khalifa Haftar.

