Italiana "bolla" i polacchi: azienda toscana fornirà le obliteratrici per i bus di Danzica

2021-06-19T23:20+0200

2021-06-19T23:20+0200

2021-06-19T23:20+0200

La gara bandita da InnoBaltica insieme ad Asseco Data Systems (Ads) per un sistema di bigliettazione per il trasporto pubblico è stata vinta da un'azienda di Signa, in Toscana.Grazie a questo accordo siglato il 14 giugno per un valore di 105 milioni di sloti (23 milioni di euro), l'azienda Aep fornirà circa 6mila validatrici Emv Futura 3Alx e Futura 3B, assieme a modelli di nuova progettazione per le stazioni.Questo sistema di bigliettazione elettronica e informazione ai passeggeri riguarderà la provincia e tre grandi città, Danzica, Gdynia e Sopot, e sarà pronto entro il 2022.Alla firma dell'accordo, svoltasi nella sede del nodo ferroviario Pkm Jasien a Danzica, hanno partecipato i rappresentanti delle autorità locali della Pomerania."Questo accordo rinsalda il nostro storico rapporto con Ads, uno dei nostri più grandi partner. La nuova sfida conferma la qualità dei prodotti della nostra azienda, in particolare quando dotati della tecnologia Emv, dove riteniamo di essere all’avanguardia" ha dichiarato Saverio Bettini, amministratore delegato di Aep.L'azienda Aep è specializzata nella realizzazione di sistemi di bigliettazione elettronica e sono oltre 25 i sistemi installati e funzionanti, o in ordine, in gran parte fra Italia a Francia, ma non solo.

