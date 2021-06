https://it.sputniknews.com/20210619/iran-precipita-elicottero-con-a-bordo-le-urne-delle-elezioni-presidenziali-1-morto-11808947.html

Iran, precipita elicottero con a bordo le urne delle elezioni presidenziali: 1 morto

Le elezioni presidenziali iraniane sono iniziate ieri per poi concludersi nella mattinata di sabato. 19.06.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/11809798_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9a40ad5f01cbc77c18af0e8589178e65.jpg

Un elicottero che trasportava le schede elettorali valide per le elezioni presidenziali si è schiantato nella provincia sudoccidentale del Khuzestan, in Iran, provocando una vittima e il ferimento di altre undici persone.Lo riferisce l'agenzia di stampa IRNA, citando il governatore della provincia, Qasem Soleimani Dashtaki.Le elezioni presidenziali in IranGli elettori si sono recati alle urne per eleggere il successore del presidente Rouhani che sta completando il suo secondo mandato e non può candidarsi nuovamente per la carica, in accordo con le leggi del paese.Quattro candidati principali erano in corsa per la carica, tra cui il giudice supremo Ebrahim Raisi, il capo della banca centrale Abdolnaser Hemmati, il legislatore Sayyid Ghazizadeh e Mohsen Rezaee, il capo del Consiglio iraniano per il discernimento dell'opportunità.Sebbene il conteggio continui ancora, i primi dati con il 90% delle schede scrutinate parla di un importante vantaggio per Raisi, che sembrerebbe già aver accumulato un quantitativo di voti sufficienti per diventare il nuovo presidente della Repubblica.

