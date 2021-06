https://it.sputniknews.com/20210619/il-ministro-franco-e-il-mef-frenano-lassalto-ai-fondi-dai-partiti-famelici-11806347.html

Il ministro Franco e il Mef frenano l’assalto ai fondi dai partiti famelici

Migliaia di richieste per le riforme, per gli incentivi e i decreti. Al Senato tutto l’arco parlamentare ha “strappato” 700 milioni al governo dal Superfondo... 19.06.2021, Sputnik Italia

Al ministero delle Finanze il titolare Daniele Franco e i suoi dirigenti e funzionari stanno da settimane tenendo alta l’attenzione per evitare che l’euforia legata all’arrivo dei fondi del Recovery possa trasformarsi in un “liberi tutti” guidato dai partiti che vorrebbero sfruttare la spesa finanziata dall’Europa.Il punto principale è che bisogna riprendere la china della riduzione del debito, che va verso il 160% e del deficit all’11%, spiegano nei corridoi del Mef.Le richieste dei partitiDai gruppi parlamentari arrivano le richieste più svariate: nuove assunzioni ai ministeri, fondi per sostenere le riforme e gli ammortizzatori sociali.Si passa poi a milioni di euro per il superbonus 110%, per i decreti omnibus e per gli incentivi. Il blitz sul SuperfondoUn primo successo i partiti lo hanno ottenuto in Senato, dove hanno strappato 700 milioni di euro per i loro progetti dal Superfondo anche detto Fondone, che è complementare al Recovery plan.Questo Superfondo da 30,6 miliardi è stato creato per finanziare il piano nazionale degli investimenti complementari al Recovery plan e a differenza dei fondi europei ha il vantaggio che i soldi sono immediatamente disponibili. Nello stesso tempo, però lo svantaggio è che pesano totalmente sul debito.All’interno del Fondone ci sono già l’Alta velocità Verona-Padova e Salerno-Reggio Calabria, il potenziamento del superbonus e gli incentivi al piano Industria 4.0.Al Senato, però, i partiti, tutti uniti, anche con Fratelli d’Italia, hanno imposto al governo un emendamento per i loro progetti: M5S ha chiesto 135 milioni per la didattica a distanza, il Pd ha chiesto 70 milioni per le piattaforme galleggianti off shore per eolico e fotovoltaico nell’Adriatico. La Lega 115 milioni per progetti contro le polveri sottili. Forza Italia 300 milioni per il risanamento urbano nei Comuni tra 20 e 100 mila abitanti. Leu richiede 25 milioni peer le ferrovie al Sud. Italia Viva 35 milioni per le flotte navali dello Stretto di Messina e Fratelli d’Italia 20 milioni per evitare il sovraffollamento carcerario.Lo stesso “assalto alla diligenza” rischia di ripetersi alla Camera dove la richiesta potrebbe essere di 800 milioni di euro.

