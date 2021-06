https://it.sputniknews.com/20210619/formula-1-gp-di-francia-in-pole-max-verstappen-11811618.html

Formula 1 Gp di Francia, in pole Max Verstappen

Formula 1 Gp di Francia, in pole Max Verstappen

Pole per Verstappen, quinta e settima le Ferrari.

2021-06-19T16:16+0200

2021-06-19T16:16+0200

2021-06-19T16:20+0200

sport

automobilismo

francia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/11809916_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_b7249320106e9ad4938b00f64d80d104.jpg

In seconda fila le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Le Ferrari si piazzano rispettivamente in quinta piazza con Carlos Sainz e settima con Charles Leclerc.Gp di Francia 2021Il Gran Premio di Francia, settima prova del Mondiale di Formula 1 partirà alle 15 di domenica 20 giugno. I piloti dovranno percorrere 53 giri del circuito Paul Ricard a Le Castellet, per un totale di 309 chilometri

1

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport, automobilismo, francia