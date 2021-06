https://it.sputniknews.com/20210619/brescia-si-costruiva-e-modificava-le-armi-da-solo-arrestato-17enne-11809677.html

Brescia, si costruiva e modificava le armi da solo: arrestato 17enne

Il minore è stato individuato dalla polizia nel corso delle indagini su pestaggi ed episodi di violenza giovanile verificatesi nelle scorse settimane. 19.06.2021, Sputnik Italia

La polizia di Brescia ha arrestato un minore di 17 anni residente in città per detenzione illegale di armi. Il giovane modificava artigianalmente pistole ad aria compressa in modo da renderle perfettamente funzionanti. Arrestato anche il padre di 52 anni, a conoscenza dell'attività clandestina del figlio. Il minore è stato individuato nel corso di un'indagine su episodi di risse e violenza giovanile avvenuti a Brescia nelle settimane scorse. Gli investigatori hanno rinvenuto sui suoi social foto e video delle armi da lui modificate. Il 17enne, studente di un istituto professionale, aveva sviluppato da autodidatta una formidabile capacità di modificare e creare armi artigianalmente. Da Brescia Today si apprende che il giovane aveva acquistato e truccato 4 pistole "scacciacane" in modo da renderle simili alle armi da fuoco. Inoltre avrebbe costruito tre penne pistola con un tubolare d'acciaio, a cui aveva aggiunto un otturatore a molla con percussore artigianale, in grado di sparare sfere metalliche. Un filmato catturato dalle videocamere di sorveglianza lo immortala mentre prova le sue armi modificate, forando le ante in lamiera di una cassetta per estintore e un piloncino dell’illuminazione pubblica.Nelle perquisizioni sono state ritrovate le armi e diversi proiettili e cartucce modificate o acquistate sul web. A incastrarlo non solo il video, ma anche alcune chat in cui altri minori chiedevano di poter provare o avere armi simili. Il ragazzo è stato trasferito in comunità. Il padre era a conoscenza dell'attività del ragazzo e aveva sequestrato e messo sotto chiave le sue "creazioni", ma non avendole consegnate alle autorità è stato ritenuto responsabile in concorso con il figlio.

