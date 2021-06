https://it.sputniknews.com/20210619/allerta-mai-stato-cosi-caldo-a-meta-giugno-domenica-bollino-arancione-in-10-citta-11812923.html

Allerta: mai stato così caldo a metà giugno, domenica bollino arancione in 10 città

Nei prossimi giorni si rafforzerò l'anticiclone africano responsabile dell'ondata di caldo torrido di questo weekend di metà giugno. Dieci le città con il... 19.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-19T21:41+0200

L'intensa ondata di calore che arriverà questo weekend è provocata dalle correnti nordafricane provenienti direttamente dal deserto del Sahara che investiranno in pieno il nostro Paese.Dieci le città con bollino arancione per sabato 19 e domenica 20 giugno: Brescia bollino arancione per questo sabato ma domenica scatta il rosso.In questo weekend in alcune parti d'Italia potrebbero essere superati i valori raggiunti nello stesso periodo del 2003 e la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare valori intorno a 40 gradi sulle basse pianure del Nord, tra modenese, bolognese e ferrarese.Maggiore attenzione per i guariti da Covid"Come per il 2020 la pianificazione delle attività di prevenzione per contrastare gli effetti del caldo è particolarmente rilevante in relazione all'epidemia COVID-19 e alla sua evoluzione. E' importante, in questo contesto, intensificare la sorveglianza socio-sanitaria, soprattutto nei riguardi dei sottogruppi a maggior rischio, per prevenire eventuali peggioramenti delle condizioni di salute" si legge nel sito del ministero relativo alle ondate di calore.Alcuni recenti studi rilevano una minore tolleranza al caldo delle persone che hanno sviluppato una sindrome post Covid caratterizzata anche a distanza di tempo dalla guarigione da difficoltà di respiro e tosse, o altri disturbi come palpitazioni, debolezza, febbre, disturbi del sonno, vertigini.Non solo caldo torrido, allerta protezione civile per temporali in LombardiaUna perturbazione di origine atlantica innescherà temporali frequenti ed intensi, specialmente nel pomeriggio, sulle regioni settentrionali e in particolare a ridosso delle aree alpine. L' allerta arriva dal Dipartimento della Protezione civile che segnala allerta gialla per Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Allerta arancione per temporali in Lombardia per domenica 20 giugno.

