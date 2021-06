Abandoned, il nuovo videogioco horror uscirà su PS5 e PC. Tramonta l'ipotesi Silent Hill-Kojima?

https://it.sputniknews.com/20210619/abandoned-il-nuovo-videogioco-horror-uscira-su-ps5-e-pc-tramonta-lipotesi-silent-hill-kojima-11811085.html

Nelle scorse settimane i fan hanno fantasticato su un possibile coinvolgimento di Kojima in un reboot della serie Silent Hill.

Abandoned, il nuovo videogioco horror che sarà ufficialmente rivelato al pubblico il prossimo 22 giugno, uscirà anche su PC, e non solo su Play Station 5, come si era invece pensato in precedenza.Una circostanza, questa, che sembra in grado di poter mettere a tacere tutte le teorie dei fan emerse nelle scorse settimane.Secondo queste ultime il progetto, ufficialmente affidato ad un piccolo team indie olandese, non sarebbe stato altro che il remake / reboot della celebre serie Silent Hill la cui direzione sarebbe stata affidata niente meno che a Hideo Kojima.A far tramontare, ormai quasi definitivamente, le teorie del complotto che avrebbero voluto il creatore della serie Metal Gear a capo dello sviluppo, è un tweet degli stessi creatori di Abandoned, Blue Box Game Studios.Questi ultimi hanno parlato di "gioia" in arrivo per gli utenti PC, facendo così pensare ad un quasi certo rilascio in contemporaneo sia su piattaforma Sony, come inizialmente previsto, che su PC.Perché Abandoned non può essere di Kojima Productions?In questo senso l'uscita in contemporanea di Abandoned su due piattaforme, oltre al teaser trailer in cui veniva presentato con in bella vista il logo dei Play Station Studios, ovvero come sviluppato da uno dei team interni al colosso asiatico, farebbero scartare a priore l'ipotesi Kojima.L'azienda guidata dal game developer giapponese, infatti, dopo l'addio a Konami non conta più su un organico tale da permettergli lo sviluppo di un titolo così significativo su due piattaforme in contemporanea.Infine, non bisogna dimenticare che la scorsa settimana, durante l'E3, Hideo Kojima è stato protagonista dell'annuncio dell'edizione Director's Cut di Death Stranding, titolo di punta di Kojima Productions e Sony pubblicato a fine 2019, e pare pertanto improbabile che l'azienda possa essersi dedicata allo stesso tempo allo sviluppo del progetto Abandoned.

