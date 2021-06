https://it.sputniknews.com/20210618/whirlpool-lavoratori-del-gruppo-protestano-a-roma-davanti-al-mise--11796825.html

Whirlpool, lavoratori del gruppo protestano a Roma davanti al MISE

Whirlpool, lavoratori del gruppo protestano a Roma davanti al MISE

18.06.2021

"I lavoratori sono pronti a tornare a lavorare e a produrre elettrodomestici". Lo ha dichiarato ai giornalisti la segretaria nazionale Fiom - Cgil, Barbara Tibaldi, durante la manifestazione di venerdì mattina di tutti i lavoratori del gruppo Whirlpool a Roma. Secondo i dati riferiti da Fiom a Sputnik Italia, la mobilitazione ha avuto un'altissima adesione che si avvicina all'unanimità. A Varese ha scioperato il 100% dei lavoratori, mentre negli stabilimenti di Siena, Melano, Fabriano e Comunanza l'adesione si attesta al 95%.Lo sciopero di tutti i lavoratori del gruppo è stato indetto per otto ore nella giornata di venerdì 18 giugno. I dipendenti Whirlpool si sono dati appuntamento davanti a Palazzo Piacentini per "manifestare a sostegno del proprio futuro reso incerto dal mancato rispetto del piano industriale sottoscritto nel 2018 proprio in quella sede", si legge in una nota congiunta di Fim, Fiom e Uilm.Con i fondi del PNRR "serve investire nell'industria italiana e nell'industria che porta lavoro", ha detto Tibaldi annunciando che dopo lo sciopero di oggi di tutto il gruppo Whirlpool, sabato prossimo ci saranno manifestazioni di tutte le categorie. La dirigente di Fiom ha poi ricordato la morte di Adil Belakhdim, il delegato sindacale di Si Cobas, travolto e ucciso da un camion questa mattina durante lo sciopero dei lavoratori della logistica di un capannone nel novarese. Nel corso della manifestazione i sindacati incontreranno la sottosegretaria Alessandra Todde. La vertenza WhirlpoolLa multinazionale degli elettrodomestici ha definitivamente chiuso l'impianto di produzione di Napoli il 31 ottobre 2020, mettendo in cassa integrazione i circa 300 operai Whirlpool che adesso rischiano il posto di lavoro alla scadenza dello stop ai licenziamenti. Secondo quanto riferito dai vertici di Whirlpool, l’impianto di Napoli perdeva 20 milioni di euro all'anno e ogni tentativo di rilanciare lo stabilimento sarebbe stato vano. Tuttavia le sigle sindacali hanno messo in rilievo come la decisione di chiudere Napoli sia incoerente con i risultati dell'azienda nel settore che nel 2020 sono stati positivi, come illustrato dalla stessa direzione aziendale durante i tavoli di confronto.

