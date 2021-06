https://it.sputniknews.com/20210618/welfare-italia-e-moldavia-firmano-accordo-per-il-pagamento-reciproco-delle-pensioni-11805642.html

Welfare, Italia e Moldavia firmano accordo per il pagamento reciproco delle pensioni

Moldavia e Italia hanno firmato un accordo sulla sicurezza sociale che garantisce il pagamento delle pensioni ai cittadini di entrambi i Paesi, ha affermato la... 18.06.2021, Sputnik Italia

Sandu si trova in visita ufficiale a Roma, una visita che proseguirà fino al 20 giugno. In precedenza era stata ricevuta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La presidente ha osservato che i paesi calcoleranno gli importi delle pensioni in modo indipendente, considerando l'anzianità contributiva. Oltre al reciproco pagamento delle pensioni i paesi garantiscono anche il pagamento degli assegni legati agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali.Sandu ha ringraziato il ministro Orlando e il team di entrambi paesi per gli sforzi fatti per far nascere questo accordo, rilevando che Roma e Chisinau continueranno a lavorare sui documenti sulla previdenza sociale e sul lavoro.

