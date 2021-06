https://it.sputniknews.com/20210618/tenutosi-incontro-tra-zarif-e-borrell-in-turchia-11799635.html

Tenutosi incontro tra Zarif e Borrell in Turchia

Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha avuto un incontro con il capo della diplomazia europea Josep Borrell ai margini del Forum diplomatico... 18.06.2021, Sputnik Italia

Il Forum diplomatico di Antalya si svolge per la prima volta in Turchia. Al vertice partecipano oltre 40 capi di stato, governo, titolari dei dicasteri diplomatici, nonché rappresentanti dei circoli accademici, esperti e media.Come riferito dall'agenzia, le parti hanno discusso all'incontro l'andamento dei colloqui sul nucleare iraniano, in corso a Vienna.Consultazioni a ViennaLe trattative sul ritorno al Piano d'azione globale congiunto (JCPOA) del programma nucleare iraniano sono state lanciate in aprile a Vienna. Lo scorso sabato 12 giugno è iniziato il sesto turno delle consultazioni.Accordo sul nucleare iraniano del 2015 (JCPOA)Il JCPOA è stato firmato nel 2015 da Iran, Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, insieme all'Unione Europea.L'Iran avrebbe dovuto ridimensionare il suo programma nucleare e ridurre drasticamente le proprie riserve di uranio in cambio dell’annullamento delle sanzioni.Tuttavia, nel 2018 il presidente americano Donald Trump ha annunciato il ritiro unilaterale dall'accordo, avviando la strategia di nuove, rigide, sanzioni nei confronti dell’Iran.In seguito l'Iran ha iniziato a sospendere i suoi obblighi fissati nel documento.

