Tensione a Gerusalemme: scontri tra palestinesi e la polizia israeliana

Tensione a Gerusalemme: scontri tra palestinesi e la polizia israeliana

Scontri tra palestinesi e agenti della polizia israeliana si sono verificati a Gerusalemme. Alcune persone sono state fermate, ha riferito il portavoce della... 18.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-18T22:19+0200

2021-06-18T22:19+0200

2021-06-18T22:19+0200

Il portavoce ha spiegato che sono stati fermati 14 giovani.Come riferito dalla Mezzaluna Rossa, "nove palestinesi hanno riportato ferite negli scontri con i militari israeliani nella città di Gerusalemme". Inoltre, 47 palestinesi sono rimasti feriti negli scontri in Cisgiordania vicino alla città di Nablus (Sichem).L'esercito israeliano in precedenza aveva riferito di aver condotto dei raid aerei su Gaza in risposta al lancio di palloni incendiari verso il territorio israeliano.Gli ultimi attacchi aerei di questa settimana arrivano meno di un mese dopo che Israele ha annunciato il cessate il fuoco con Hamas che ha posto fine a 11 giorni dell'escalation del conflitto tra Israele e Palestina.

