Tecnocasa: l'effetto lockdown influenza le richieste degli acquirenti

In un'intervista rilasciata ad Adnkronos, la responsabile Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha parlato di come sono cambiate le richieste sugli appartamenti e... 18.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-18T07:18+0200

2021-06-18T07:18+0200

2021-06-18T22:02+0200

coronavirus in italia

immobili

italia

Secondo gli ultimi rapporti dell'Agenzia delle entrate sui primi tre mesi del 2021, il mercato immobiliare sembra essere in un momento positivo e ci sono dei trend diversi rispetto al periodo pre-pandemia sulle specifiche ricercate da chi intende acquistare casa."Dopo il primo lockdown il mercato ha messo in luce dei trend ben definiti: la chiusura forzata aveva spinto i potenziali acquirenti alla ricerca di abitazioni dalle metrature più ampie e possibilmente con spazi esterni. Questa tendenza non si è spenta nel tempo ma si è invece confermata anche nei mesi a venire, rafforzata anche dai successivi lockdown" ha affermato Fabiana Megliola, responsabile Ufficio studi Gruppo Tecnocasa.Secondo i risultati delle compravendite realizzate dalle agenzie affiliate al Gruppo Tecnocasa nel corso del 2020 il trilocale è risultato la tipologia di abitazione più richiesta, ma anche altre soluzioni indipendenti e semindipendenti.La responsabile ha poi aggiunto che per questi tipi di abitazione l'incremento è stato registrato anche nei primi sei mesi del 2021 rispetto all'anno precedente con un aumento dal 20 al 21,9% di richieste."La ricerca di queste tipologie immobiliari, in generale, ha comportato e sta comportando uno spostamento verso aree più periferiche, comuni dell’hinterland delle metropoli o in altre province dove sono più facili da trovare, anche di nuova costruzione, e con prezzi più accessibili" ha concluso Megliola.

2021

coronavirus in italia, immobili, italia