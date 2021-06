https://it.sputniknews.com/20210618/stop-mascherine-allaperto-sileri-a-inizio-luglio-con-il-50-della-popolazione-vaccinata-11796687.html

Stop mascherine all'aperto, Sileri: "A inizio luglio con il 50% della popolazione vaccinata"

Il sottosegretario ha commentato le recenti voci, che vorrebbero il governo in procinto di dare il via libera alla rimozione dell'obbligo di mascherina... 18.06.2021, Sputnik Italia

L'obbligo di indossare le mascherine all'aperto potrà essere rimosso una volta che almeno il 50% della popolazione italiana sarà stata vaccinata.Ad affermarlo, ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio 1, è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri:Sileri ha quindi ribadito che dopo quella data, con tutta probabilità, sarà possibile "togliere la mascherina all'aperto purché non ci siano assembramenti.Ipotesi addio mascherina a fine giugnoNelle scorse è sembrata prendere sempre più corpo l'idea da parte del governo italiano di abbandonare la mascherina all'aperto anche in Italia, dopo lo stop all'obbligo di Francia e Svizzera.Per l'addio al dispositivo personale di protezione, il governo aveva inizialmente ipotizzato il 15 luglio, ma adesso questa data potrebbe essere anticipata a fine giugno, su pressione della Lega e del centrodestra.Stando a quanto trapelato, il premier Draghi potrebbe cedere sulla mascherina, lasciando l'obbligo solo per i luoghi al chiuso, per ottenere il via libera al rinnovo dello stato d'emergenza, in scadenza il 31 luglio.

