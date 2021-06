https://it.sputniknews.com/20210618/speranza-firma-da-lunedi-tutta-italia-zona-bianca-tranne-la-valle-daosta-11803047.html

Speranza firma: da lunedì tutta Italia zona bianca tranne la Valle d’Aosta

Il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza che porta altre sette aree nella fascia di minor rischio. 18.06.2021, Sputnik Italia

Dal 21 giugno praticamente tutta l’Italia passerà alla zona bianca, la fascia di rischio più bassa. Eccezion fatta per la Valle d’Aosta che resterà ancora gialla, in base ai dati e alle indicazioni fornite della cabina di regia.Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza e da lunedì anche Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano entreranno nell’area bianca.I dati del monitoraggioSu base settimanale, l’indice di contagio Rt a livello nazionale resta stabile a 0,69, leggermente sopra lo 0,68 di sette giorni fa.Continuano a scendere, invece, i dati sui contagi: 16,7 ogni 100mila abitanti invece di 25 di pochi giorni fa. Il monitoraggio Iss-ministero della Salute stabilisce che tutte le regioni sono a rischio basso tranne Basilicata, Friuli-Venezia Giulia e Molise.Calano anche i letti di terapia intensiva occupati, al 6%, sotto la soglia critica. Tracciamento e vacciniPer Iss e ministero della Salute con una bassa incidenza di casi come quella attuale, bisogna comunque mantenere alta l’attenzione per le variabili, da contrastare con il tracciamento.Cosa cambia in zona biancaEcco le regole che valgono per la fascia più bassa di rischio:

