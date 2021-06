https://it.sputniknews.com/20210618/spagna-premier-sanchez-annuncia-revoca-obbligo-su-mascherina-allaperto-11799113.html

Spagna, premier Sanchez annuncia revoca obbligo su mascherina all'aperto

Dal 26 giugno in Spagna sarà cancellato l'obbligo di portare le mascherine all'aperto, ha anticipato il premier del paese Pedro Sanchez. 18.06.2021, Sputnik Italia

"Terremo una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri giovedì, alla quale vorremmo avanzare una proposta al popolo spagnolo per far in modo che la mascherina non sia obbligatoria all'aperto da sabato 26 giugno", ha dichiarato Sanchez in un suo intervento a Barcellona.La scorsa settimana Madrid ha aperto ai turisti vaccinati. Si può attraversare i confini del paese iberico con un green pass europeo e un certificato di vaccinazione internazionale senza quarantena.Alla data del 17 giugno, in Spagna sono stati registrati 3.753.228 casi di contagio dal coronavirus, 80.634 pazienti sono deceduti. Nell'ambito della campagna di immunizzazione di massa nel Paese sono state somministrate 34.845.346 dosi del vaccino anti-COVID, con 13.641.091 persone che hanno completato il ciclo vaccinale (due dosi di AstraZeneca, Pfizer, Moderna o una dose di Johnson & Johnson).

