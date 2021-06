Sgarbi si difende: “Falsi i quadri di De Dominicis? Chi mi accusa è un analfabeta”

https://it.sputniknews.com/20210618/sgarbi-si-difende-falsi-i-quadri-di-de-dominicis-chi-mi-accusa-e-un-analfabeta-11794203.html

Dopo le accuse sulle autenticazioni mosse dai magistrati allo storico dell'arte che è accusato di associazione a delinquere. La decisione sul rinvio a giudizio...

Vittorio Sgarbi non rinnega nulla nella vicenda che lo vede indagato per le autenticazioni dei quadri di Gino De Dominicis, contestate dalla procura come false. E, forte della sua preparazione, accusa la polizia giudiziaria di essere “analfabeta d’arte”.Parlando al Corriere della Sera per spiegare la sua posizione, Sgarbi è anzi andato all’attacco di Isabella Quattrocchi, l’esperta della Procura che lo accusa di aver dato un parere su dei falsi per ricevere dei pagamenti.Il dibattito sulle opere è prassiSgarbi, inoltre, sottolinea che “funziona così nella storia dell’arte. Esistono decine di pareri differenti sull’attribuzione di questo o quel capolavoro che resta dibattuto”.E poi “discutiamo di un autore morto da meno di cinquant’anni. Non possiamo ancora parlare legittimamente di capolavori universalmente riconosciuti. Siamo ancora in una sorta di limbo per così dire”.L’accusa di SgarbiPer il critico e storico dell’arte “dietro tutta questa storia c’è Tomassoni”, si tratta del critico e collezionista Italo Tomassoni di cui Paola De Dominicis, figlia dell’autore e che ha denunciato Sgabri, è cliente. Le accuse contro SgarbiLa vicenda a cui si riferisce il caso è relativo a fatti andati avanti tra il 2012 e il 2015.Sgarbi è accusato di associazione a delinquere e di false certificazioni delle opere di De Dominicis, il pittore anconetano vissuto fra il 1947 e il 1998. Sul rinvio a giudizio verrà presa una decisione il 30 giugno.

