Scambio di vaccini ad Imperia, AstraZeneca anziché Pfizer a due ragazze di 23 anni

L'Asl ha aperto un'indagine interna per accertare i fatti. Intanto le due ragazze verranno monitorate per le prossime due settimane. 18.06.2021, Sputnik Italia

Due donne di 23 anni hanno ricevuto per sbaglio una dose di AstraZeneca al posto di Pfizer. Lo scambio dei vaccini è avvenuto ieri al Palasalute di Imperia. Sono state le due giovani ad accorgersi dell'errore, leggendo il certificato rilasciato dopo aver ricevuto la dose. L'azienda sanitaria di Imperia ha fatto sapere che le pazienti si trovano in buone condizioni di salute e verranno monitorate nei prossimi 15 giorni dal personale dell'Asl1. Inoltre è stata avviata un'indagine interna per capire come sia avvenuto l'errore. Esprimendo il rammarico per l'accaduto, l'azienda sanitaria ha scritto in una nota che "fatti del genere non dovranno più accadere. Nei confronti degli operatori responsabili dello scambio potrebbero essere intrapresi provvedimenti disciplinari, nel caso in cui venisse accertata la manifesta negligenza. Esattamente una settimana fa il ministero della Salute ha recepito con una circolare la raccomandazione del Cts di continuare la somministrare AstraZeneca su persone con più di 60 anni di età, destinando le fasce più giovani ai vaccini mRna. La decisione degli esperti, che si discosta dalle valutazioni di Ema, è stata presa dopo il caso della giovane di 18 anni deceduta per coaguli dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca.

