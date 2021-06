https://it.sputniknews.com/20210618/perche-a-venezia-tornano-le-grandi-navi-11791134.html

Perché a Venezia tornano le grandi navi?

Nonostante l'approvazione del decreto che vieta il passaggio delle grandi navi nel cuore di Venezia, dopo 17 mesi di stop, a causa della pandemia di Covid-19... 18.06.2021, Sputnik Italia

Il 5 giugno la Msc Orchestra è salpata dalla Stazione Marittima con circa mille passeggeri a bordo, passando per il canale della Giudecca, poi nel bacino di San Marco e infine è uscita dalla laguna passando per la bocca di porto del Lido, con destinazione Grecia. La nave è stata accompagnata lungo il suo percorso da diverse barche del movimento “No Grandi Navi” contrario al passaggio delle grandi navi nel centro di Venezia, che hanno manifestato il proprio dissenso con bandiere e megafoni.Nell’ultima stagione prima della pandemia erano state 530 le navi ad attraversare Venezia. Quest’estate, da fine giugno, sono previsti tre passaggi alla settimana. Venezia sarà di nuovo invasa dalle grandi navi o si può ancora fare qualcosa per prevenire questa drammatica situazione? Per parlarne Sputnik Italia ha raggiunto Tommaso Cacciari, leader del Comitato “No Grandi Navi”.— Tommaso, le grandi navi da crociera continuano a passare da Venezia, nonostante il governo avesse promesso che sarebbero state dirottate a Marghera e ci sia una legge già approvata. Come mai la situazione è rimasta identica a quella di prima? Mancano ancora le alternative?— Perché le autorità italiane sono riuscite a confezionare una bugia, una fake news globale e istituzionalizzata con la quale il governo Draghi ha ingannato non solo i cittadini veneziani ma anche le media internazionali.Il Decreto si è trasformato in una legge il 1 aprile 2021, che sembra un pessimo “pesce d’aprile”. Questo documento contiene uno statement politico assolutamente condivisibile quando dice che le navi devono stare fuori dalla laguna e le soluzioni per il loro approdo devono essere trovate fuori dalle acque della laguna di Venezia. È quello che il nostro comitato sostiene da quasi 10 anni.In più, costruire un porto per flusso di passeggeri non è un'impresa semplice. Dove lo faranno? Le aree del canale nord non sono di proprietà dello Stato, non sono del demanio. E poi ci sono tante domande: Chi comprerà questo spazio? Chi farà questo porto? Con quali soldi - del governo, della regione o delle compagnie di crociera? È tutto molto fumoso… Quindi, la cosiddetta “soluzione Marghera” è volatilizzata un minuto dopo che l'hanno annunciata perché semplicemente non è fattibile. Inoltre, come soluzione definitiva il governo propone di fare un bando di idee per costruire il porto offshore. Costruire un vero porto per le navi da crociera non il tema da concorso di idee, non è un saggio di fine anno del corso di yoga, è una cosa molto seria! Servono anni, anni di studio e centinaia di migliaia di euro.Il bello però è che non serve fare nessun bando, perché sul tavolo dei Ministeri dell'Ambiente e dei Trasporti ci sono già dei progetti. In particolare, ce n'è uno che è in stadio molto avanzato. Ci sono anni che si lavorano! Per cui se il governo vuole davvero andare verso quella soluzione, doveva semplicemente tirare fuori dal cassetto i progetti che già ci sono. — Se il governo abbia a disposizione, come sostiene Lei, tutti gli strumenti perché non li utilizza? E perché tutta questa vaghezza? Ha una spiegazione?— Questa domanda bisogna indirizzare al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Posso esprimere solo il mio parere personale.Si mettono di traverso le compagnie di crociera con i loro interessi miliardari che riescono a determinare le politiche del governo. Un esempio su tutti – lo scorso ministro dei trasporti Del Rio, che è quello che dopo decenni ha rinnovato il piano portuale nazionale. Il tecnico che ha scritto per conto del ministro Del Rio questo piano, dopo aver consegnato il documento, è stato quasi subito assunto dal MSC…— Il vostro comitato è stato creato nel 2012 e tutti questi 9 anni parlate con tenacia e dedizione dell’impatto ambientale delle navi da crociera che contribuiscono alla devastazione dell’equilibrio idrodinamico della laguna. Adesso, dopo l’episodio con la MSC Opera, vi sentite “traditi”?— Mi hanno deluso? Ci credevo? Dico sinceramente che ci speravo… ma io non amo la categoria del tradimento, perché per tradire bisognerebbe che prima ci fossimo sposati e invece noi non abbiamo mai avuto fiducia nei governi che ci hanno rappresentato istituzionalmente fino adesso e non abbiamo mai avuto alleati politici. Abbiamo avuto tanta solidarietà, tanta partecipazione della gente, tanta amicizia, tanto affetto e tanta vicinanza da parte della cittadinanza veneziana e non solo, ma non abbiamo mai avuto un singolo referente politico al nostro fianco. — Dall’altro lato della barricata, invece ci sono le persone (crocieristi e operatori portuali) per le quali il ritorno delle navi è motivo di speranza perché possono finalmente tornare a lavorare. È difficile per voi mettersi nei loro panni?— Ci mancherebbe. Per la nostra cultura politica noi saremo sempre dalla parte di chi ha perso il lavoro e reclama reddito per sé e per le proprie famiglie. Bisogna però stare attenti per non commettere un errore fatale. Un conto è domandare lavoro vero, non precario. Un contro invece è difendere questo modello di sfruttamento della città e di turismo di massa che è il vero nemico del lavoro.E se il territorio ha un solo lavoro (turismo), diventa debole. Purtroppo Venezia ha espulso tutti gli altri lavori. No ci sono più i falegnami, non ci sono più gli artigiani, i pittori, non ci sono più i negozi di alimentari o non c’è più i macellai, ecc.— Quest’estate, da fine giugno, sono previsti tre passaggi alla settimana dei grandi navi. L’ultima manifestazione del Comitato ha fatto il giro del mondo e ha attirato tanta attenzione. Pensate di continuare la vostra “battaglia navale”? Non avete paura di perderla? — No, siamo sicuri di vincerla perché sta nell’ordine delle cose che queste navi siano una assurdità. La storia determinerà il fatto che le grandi navi debbano stare fuori dalla laguna. Il problema è come velocizzare i tempi della storia.Negli 60 qualcuno tra Cuba e Argentina disse che l’unica battaglia che si perde è quella che non si combatte. Si chiamava Che Guevara…Continueremo senza dubbio a manifestare anche perché ad ogni manifestazione le migliaia di persone che scendono in strada si sentono più vicine, si da un senso di comunità, di città, di unione. Con ogni manifestazione la nostra città diventa più forte!— Dieci star dello spettacolo mondiale - da Mick Jagger a Francis Ford Coppola - lanciano intanto un appello per salvare la città e si schierano contro grandi navi. Il loro sostegno vi può aiutare in qualche maniera? Secondo Lei, la loro voce verrà ascoltata?— Venezia è una città del mondo, è un patrimonio di tutto il Pianeta. Venezia vive anche della sua globalità. Però è importante che il suo essere globale non sia solo il sinonimo di sfruttamento e di consumo della città da parte delle masse. Se ci sono personalità del mondo dello spettacolo e della cultura che dico la loro, siamo ovviamente contenti. Ci serve senz'altro il loro sostegno!Veniamo spesso denunciati, processati e condannati per le nostri manifestazioni. Hanno provato a fermarci con una sanzione da 40 mila euro durante il lockdown, siamo stati anche impediti a fare delle iniziative per raccogliere i soldi. Però la solidarietà da parte della gente e degli attori, dei cantanti, dei personaggi del mondo della cultura, che hanno anche materialmente contribuito al nostro fondo di difesa legale, ci ha aiutato molto e ci mantiene in grado di continuare la nostra battaglia.

