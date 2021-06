https://it.sputniknews.com/20210618/onu-antonio-guterres-rieletto-segretario-generale-11801351.html

ONU, Antonio Guterres rieletto Segretario Generale

ONU, Antonio Guterres rieletto Segretario Generale

In precedenza Guterres aveva ricoperto anche l'incarico di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. 18.06.2021, Sputnik Italia

Antonio Guterres è stato quest'oggi rieletto Segretario generale delle Nazioni Unite, per un un secondo mandato quinquennale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026.Il segretario generale delle Nazioni Unite è nominato dall'Assemblea generale sulla base della raccomandazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.Poco prima dell'annuncio, l'ambasciatore estone alle Nazioni Unite Sven Jurgenson, l'attuale presidente del Consiglio di sicurezza, ha letto una risoluzione adottata dal consiglio di 15 membri che raccomandava Guterres per un secondo mandato.La carriera di Antonio GuterresGuterres è nato il 30 aprile 1949 a Lisbona. Ha iniziato la sua carriera in politica nel 1976 quando si è unito al Partito Socialista ed è stato eletto all'Assemblea della Repubblica portoghese. Dal 1981 al 1983, Guterres è stato membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa prima di diventare presidente del Comitato per la demografia, le migrazioni e i rifugiati. Durante i suoi due mandati, ha supervisionato il bilancio e le riforme strutturali presso l'agenzia e ha rafforzato la sua capacità di risposta alle emergenze.

