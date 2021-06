https://it.sputniknews.com/20210618/olimpiadi-tokyo-2020-agli-atleti-saranno-dati-150mila-preservativi-ma-non-potranno-usarli-11804066.html

Olimpiadi Tokyo 2020: agli atleti saranno dati 150mila preservativi, ma non potranno usarli

Gli organizzatori ed il Cio per le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno organizzato la tradizionale campagna di sensibilizzazione per Hiv e Aids: agli atleti saranno... 18.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-18T21:10+0200

Tra meno di un mese verrà dato il via alle Olimpiadi 2020 a Tokyo. In questa occasione gli organizzatori hanno avuto l'idea per una inusuale campagna di sensibilizzazione: agli atleti saranno consegnati infatti 150mila preservativi, ma non sarà concesso loro usarli.Questa decisione è motivata principalmente dall'attuale situazione pandemica, dove non è permesso il contatto fisico tra gli atleti e tantomeno il sesso. I Giochi nella capitale nipponica si terranno nel rigido rispetto di regole di sicurezza anti-Covid.Non sarà presente il pubblico sugli spalti e gli atleti dovranno mantenere le distanze e disinfettare tutte le superfici toccate. Gli atleti dovranno inoltre sempre mantenere i 2 metri di distanza.Nonostante le restrizioni dovute al Covid-19, Tokyo ha deciso di mantenere la tradizione iniziata a Seoul nel 1988 di distribuire grandi quantità di preservativi a tutti i partecipanti. In questo caso sarà per l'uso a casa invece che durante l'evento sportivo.Tokyo 2020: quasi il 90% degli atleti sono vaccinatiIl vicepresidente del Cio, John Coates, ha nel frattempo dichiarato che circa l'84% degli atleti risulta essere stato vaccinato contro il Covid, mentre meno del 5% della popolazione giapponese ha ricevuto l'inoculazione.

