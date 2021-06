https://it.sputniknews.com/20210618/mascherine-allaperto-verso-lo-stop-a-fine-giugno-11794995.html

Mascherine all'aperto, verso lo stop a fine giugno

Mascherine all'aperto, verso lo stop a fine giugno

La nuova ipotesi del governo è quella di anticipare a fine giugno lo stop all'obbligo di mascherina all'aperto, previsto il 15 luglio. In discussione il... 18.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-18T11:49+0200

2021-06-18T11:49+0200

2021-06-18T10:28+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/11702601_0:12:3073:1740_1920x0_80_0_0_d13c2c0cccf13a6bd63a6f8e62e5f089.jpg

Prende corpo l'idea di abbandonare la mascherina all'aperto anche in Italia, dopo lo stop all'obbligo di Francia e Svizzera. Per l'addio al dispositivo il governo aveva ipotizzato il 15 luglio, ma adesso questa data potrebbe essere anticipata a fine giugno, su pressione della Lega e del centrodestra. Il premier potrebbe cedere sulla mascherina, lasciando l'obbligo solo per i luoghi al chiuso, per ottenere il via libera al rinnovo dello stato d'emergenza, in scadenza il 31 luglio. Mario Draghi vorrebbe muoversi con cautela e convincere le forze di governo più restie ad accettare la proroga fino a dicembre. Per Salvini non ha senso "la proroga di uno stato di emergenza che nei fatti non c’è". Perplessità condivisa dal ministro di Forza Italia Maria Stella Gelmini, che ritiene non si debba abusare della proroga di poteri speciali dal punto di vista costituzionale. La posizione di Draghi, però, resta quella della prudenza, anche per la diffusione rapida della variante delta che ha costretto la Gran Bretagna a prorogare di un mese le misure di allentamento. La discussione viene quindi rimandata a luglio, nonostante il miglioramento della curva epidemiologica in Italia, della pressione sugli ospedali e la riduzione della mortalità. I dati diffusi giovedì dal ministero della Salute hanno segnalato 1.325 i positivi al test in tutta Italia nelle ultime 24 ore. Mercoledì i positivi erano 1.400. In calo anche i decessi, 37 in un giorno, rispetto alle 52 morti di mercoledì. I ricoverati in terapia intensiva per Covid sono 444, nei reparti ordinari 2.888 in tutta Italia.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia