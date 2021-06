https://it.sputniknews.com/20210618/lo-sfogo-di-alessandro-di-battista-governo-draghi-e-un-maquillage-decisione-scellerata-del-m5s-11798914.html

Lo sfogo di Alessandro Di Battista: "Governo Draghi è un maquillage, decisione scellerata del M5S"

Lo sfogo di Alessandro Di Battista: "Governo Draghi è un maquillage, decisione scellerata del M5S"

Durissima la critica dell'ex deputato grillino che continua a puntare il dito contro il M5S per essere entrato in maggioranza con Forza Italia nel governo... 18.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-18T16:14+0200

2021-06-18T16:14+0200

2021-06-18T16:14+0200

politica italiana

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/794/05/7940567_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_938bdebe6c484467066d6c1f5da18500.jpg

Per Alessandro Di Battista il "Movimento per un periodo è stata una forza politica molto compatta" ma poi "sono sorti alcuni dissidi, non personali ma di idee". Così ha detto l'ex deputato pentastellato in un'intervista rilasciata a Sky Tg24, sottolineando di avere "al momento idee profondamente contrarie a quelle del Movimento". Durissime le sue parole contro il governo guidato da Mario Draghi e la scelta del suo ex partito di entrare in maggioranza con Forza Italia.Il grillino ribelle critica il movimento perché non avrebbe dovuto "stare al governo con nessuno". Adesso invece "stanno con tutti sostenendo un governo conservatore" che " si circonda di iperliberisti". "Se tre anni fa ci avessero detto che saremmo stati al governo con Berlusconi...", osserva.L'opposizione a DraghiDi Battista spara a zero anche contro Fratelli d'Italia, affermando che non esiste nessuna opposizione al governo Draghi. Secondo l'ex leader del movimento l'unica forza che costituisce la reale opposizione a Draghi sono gli ex M5S. Rapporto leale con ConteSull'autonomia del M5S ribadita da Conte ritiene che sia il "minimo sindacale". Su Luigi Di Maio, invece, sottolinea l'amicizia fraterna, ma "forse mai come adesso c'è una grande differenza di vedute e opinioni".Elezioni a RomaRiguardo la corsa al Campidoglio, Alessandro Di Battista sostiene Virginia Raggi, in quanto unica a "portare temi" e presentare un programma, "un programma e infatti è la più attaccata dal Pd e M5S dovrebbe difenderla molto di più", ha aggiuntoAlessandro Di Battista ha dato l'addio al M5S in seguito alla scelta di entrare nel governo di Mario Draghi, dopo le dimissioni di Giuseppe Conte.Il voto a RomaLe elezioni comunali di Roma si terranno in autunno fra settembre e novembre. Il M5S e il Partito Democratico correranno separatamente, con i grillini a sostegno dell'attuale sindaca VIrginia Raggi e i democratici che sceglieranno il candidato con le primarie. Il centrodestra, invece, si presenta unito sostenendo la candidatura di Enrico Michetti.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana, italia