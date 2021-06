https://it.sputniknews.com/20210618/lazio-da-luglio-il-vaccino-moderna-sara-disponibile-in-farmacia-11802485.html

Lazio, da luglio il vaccino Moderna sarà disponibile in farmacia

La Regione inoltre ha inoltre anticipato la seconda dose di AstraZeneca per gli over 60 da agosto a luglio. 18.06.2021, Sputnik Italia

Pronto da luglio in Lazio il piano di approvvigionamento nelle farmacie anche del vaccino Moderna. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task force regionale. Oltra al vaccino Moderna nelle farmacie sarà disponibile anche il monodose J&J. "Secondo l'ultimo rapporto di farmacovigilanza Aifa, è quello con il più basso tasso di reazioni avverse", ha precisato D'Amato.L'assessore ha poi fatto sapere che è in partenza "il piano per anticipare i richiami AstraZeneca per gli over 60 di agosto a luglio, in recepimento delle indicazioni dell’Ema, affinché sia completato il percorso vaccinale degli over 60, che rientrano nella fascia più a rischio".In Lazio sono state somministrate 4.489.918 dosi di vaccino, pari all'89,7% delle 5.005.798 dosi consegnate. Secondo le stime dell'assessorato entro il 10 agosto verrà raggiunto l'obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione.

