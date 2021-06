https://it.sputniknews.com/20210618/il-generale-figliuolo-il-rischio-zero-non-esiste-i-vaccini-sono-la-chiave-per-proteggersi-11793542.html

Il generale Figliuolo: “Il rischio zero non esiste, i vaccini sono la chiave per proteggersi”

Il generale Figliuolo: "Il rischio zero non esiste, i vaccini sono la chiave per proteggersi"

Per il generale Francesco Figliuolo, che ha in mano l’intera macchina del sistema vaccinale italiano e la gestione dell’emergenza pandemica, l’Italia può iniziare a guardare al futuro con ottimismo, grazie ai risultati della campagna vaccinale, alla riduzione dei ricoveri in terapia intensiva e alla disponibilità dei vaccini, che è tenuta sempre sotto controllo dalla sua struttura.In un’intervista al Giornale, il commissario dice senza mezzi termini agli scettici dei vaccini e ai possibili no Vax che “i vaccini sono la chiave per proteggersi dalla malattia e dai suoi tremendi costi umani, economici e sociali”.Il resto lo hanno fatto le norme di distanziamento e le restrizioni, ma è indubbio, spiega ancora Figliuolo che il vaccino fa circolare di meno il coronavirus.In base a questi dati, e sull’intera platea di vaccinabili pari a oltre 54 milioni di persone, “oltre il 54% ha ricevuto almeno una dose”.A questo si aggiunge “il netto calo dei ricoveri in terapia intensiva”. Il caos su AstraZeneca e i richiami eterologhiIl commissario affronta anche il tema della confusione e dello scetticismo generato dai diversi approcci sull’uso del vaccino anglosvedese.“Le valutazioni sull’utilizzo dei vaccini espresse dalle agenzie regolatrici del farmaco si basano sulle evidenze disponibili, e vengono progressivamente aggiornate sulla base di nuovi dati che emergono giorno per giorno”, spiega. Ma un dato “inconfutabile” è che la somministrazione dei vaccini sta salvando migliaia di vite umane, sottolinea.Figliuolo ammette che “tutti i cambiamenti avvenuti circa l’utilizzo dei vaccini possono aver generato perplessità” ma vaccinare è “la salvaguardia migliore della salute di tutti, in un contesto in cui il rischio zero non esiste”.Le dosi di mRna ci saranno per tuttiLa struttura gestita dal generale e le forniture stabilite dall’Unione europea garantiscono che le dosi basteranno e “ci consentono di guardare al futuro con un certo ottimismo”. E infine, dopo l’ultima delusione in campo di ricerca vaccinale con la bassa risposta immunitaria del siero Curevac, il generale dice: “L’eventuale mancata approvazione del vaccino Curevac non impatterà sul raggiungimento degli obiettivi”.

