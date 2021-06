https://it.sputniknews.com/20210618/greco-cts-con-il-richiamo-eterologo-la-risposta-immunitaria-e-superiore-11793823.html

Greco (Cts): con il richiamo eterologo la risposta immunitaria è superiore

L'epidemiologo difende la scelta di cambiare siero per la seconda dose degli under 60. E invita a non abbassare la guardia perché la pandemia non è finita

La seconda dose con un vaccino diverso dal primo genera ancora più anticorpi, secondo Donato Greco, epidemiologo, consulente dell’Oms e componente del Cts che parla alla Stampa. Ma dovrebbe essere consentito a chi ha fatto la prima dose con AstraZeneca e voglia fare il richiamo con lo stesso siero, di farlo se accuratamente informato.Per Greco, “se avessimo avuto solo AstraZeneca a disposizione non avremmo avuto dubbi a somministrarlo a tutti, ma avendo delle alternative per un principio di massima cautela si è preferito usare quelle”. L’immunità di gregge si allontana?Secondo l’epidemiologo anche dopo il fallimento del vaccino Curevac, la campagna vaccinale e gli obiettivi di immunità non si allontano.Per raggiungere l’obiettivo dell’immunità di gregge “bisognerà sicuramente vaccinare più dell’80% della popolazione”. Ma l’obiettivo primario resta ridurre la circolazione del virus e delle varianti e quindi bisogna “vaccinare anche i più giovani che sono i maggiori trasmettitori di contagio”.Via le mascherine “a poco a poco”Per Greco lo stop all’obbligo di mascherina all’aperto, già realtà in Francia, non deve avvenire in modo repentino, ma “progressivamente”. Prepararsi per altre pandemiePer l’esperto, c’è un altro punto fondamentale da non perdere di vista, “prepararci a livello globale” a possibili future pandemie, che “avremo sicuramente” e “non più limitarci a una sola risposta sanitaria”.

