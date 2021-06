https://it.sputniknews.com/20210618/google-rendera-piu-facile-ritrovare-gli-smartphone-android-smarriti-11797758.html

Google renderà più facile ritrovare gli smartphone Android smarriti

Google renderà più facile ritrovare gli smartphone Android smarriti

Il sistema operativo Android sarà in grado di tracciare e ritrovare i dispositivi persi secondo le informazioni trapelate su di un noto portale di sviluppatori... 18.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-18T07:54+0200

2021-06-18T07:54+0200

2021-06-18T21:55+0200

google

tecnologia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/799/12/7991257_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_7d079087766f2a4bf7d2a48bf2f4c501.jpg

Secondo le informazioni trapelate su XDA Developers, una comunità di sviluppatori software per dispositivi mobili con oltre 6.6 milioni di utenti operativa dal 2003, Google si starebbe preparando a lanciare un’applicazione simile al ‘Find My’ della Apple per ritrovare i dispositivi perduti.Poiché Apple controlla strettamente l'ecosistema iOS, può utilizzare la sua enorme rete di dispositivi sparsa ovunque per individuare altri dispositivi. Apple, come molte altre aziende, ha recentemente rilasciato un tracker Bluetooth e, grazie all’applicazione ‘Find My’ (Trova il mio), è in grado di utilizzare altri dispositivi per individuare i dispositivi perduti. L'unica altra azienda al mondo in grado di costruire una rete di dispositivi grande come quella di Apple è Google grazie all'esistenza dell'app Google Play Services su quasi tutti i dispositivi Android. Secondo il portale di esperti in materia sembrerebbe appunto che anche l’azienda di Mountain View starebbe preparando la propria rete per rendere disponibile su Android tale funzione di ricerca.Non sono state annunciate date specifiche per il lancio di questa funzione di ricerca ma molto probabilmente verrà presentata ufficialmente insieme alla dodicesima versione del sistema operativo Android il prossimo autunno sostengono gli esperti di XDA.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

google, tecnologia, mondo