Formula Uno, Gp di Francia: al debutto il binomio Ferrari e Amazon Web Services

2021-06-18T22:40+0200

La Amazon Web Services, l'azienda di proprietà del gruppo Amazon che fornisce servizi di cloud computing su un'omonima piattaforma on demand e la Scuderia Ferrari hanno stretto una nuova partnership tecnica e commerciale.A partire dal Gran Premio di Francia, che si terrà questo fine settimana, il logo AWS apparirà sulle auto e sull'abbigliamento dei piloti della Scuderia."Abbiamo scelto AWS per la sua attenzione incessante all’innovazione, la vasta offerta di soluzioni per l'apprendimento automatico e la provata esperienza nel supporto di partner mondiali" ha affermato Mattia Binotto, Managing Director e Team Principal.Oltre alla partnership tecnologica, Scuderia Ferrari e AWS svilupperanno una piattaforma di fan engagement che permetterà ai fan di ottenere contenuti esclusivi e applicazioni interattive, così da rafforzare la relazione con i sostenitori di Ferrari a livello globale."AWS non ha eguali nel portafoglio di servizi in cloud, inclusi computer vision e machine learning, e intendiamo sfruttarli per rafforzare e rendere più veloce la nostra capacità di analisi dei dati" ha concluso Binotto.

