Euro 2021: Il Regno Unito dovrà rinunciare alle restrizioni Covid per i VIP se vorrà la finale

Il governo del Regno Unito ha annunciato un rinvio di quattro settimane della fase finale della revoca delle misure di blocco COVID-19, inizialmente fissata... 18.06.2021, Sputnik Italia

Modificare il regime di restrizioni limitatamente a calciatori, personale, terne arbitrali, delegati e Very Important Person annesse e connesse alla manifestazione sportiva, oppure rinunciare alle partite compresa la finale prevista a Wembley?Avendo posticipato il cosiddetto ‘Freedom Day’ (‘Giorno della Libertà’), cioè la quarta e conclusiva fase di sblocco delle restrizioni coronavirus, che sarebbe dovuta iniziare il 21 giugno e che ora è stata invece posticipato al 19 luglio, in tutto il Regno Unito, compreso certamente Wembley, vale ancora il regime a semafori per i viaggiatori provenienti dall’estero introdotto lo scorso 17 maggio.La situazione attuale è la seguente:Se ne deduceDa tutto questo si deduce che, ad eccezione delle squadre di casa (Inghilterra, Galles e Scozia), essendo ogni squadra nazionale che partecipa a Euro 2020 nella lista arancione, a parte la Turchia che è nella lista rossa, tutti i team sarebbero tenuti ad autoisolarsi per un massimo di 10 giorni.Ovviamente la cosa impedirebbe un regolare svolgimento della manifestazione per cui la UEFA ha proposto al comitato Covid-O del governo di Boris Johnson di esentare per lo meno i VIP da questo regime.La sceltaOra però Dowining Street si trova di fronte ad un bivio.

